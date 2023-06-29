Стало відомо, скільки коштує один постріл Storm Shadow

Крилата ракета великої дальності Storm Shadow. Фото: MBDA

Ракета великої дальності Storm Shadow, яку в травні отримали на озброєння Збройні сили України, випускають з 2003 року. Зараз ціна однієї ракети коливається від 1,71 до 3,19 млн доларів США.

Про це повідомляють видання DailyMail, Mezha, The Times та The Drive.

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Що таке Storm Shadow

Крилата ракета Storm Shadow, яка нещодавно надійшла на озброєння Збройних сил України, — це принципово новий для української армії вид озброєння.

Ракета великої дальності Storm Shadow має дальність стрільби 250 кілометрів, що дозволяє бити по військових об’єктах у глибокому тилу ворога, серйозно змінюючи картину на війні на користь тих, хто володіє такою зброєю.

Storm Shadow з 2003 року випускає франко-британська компанія MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), яка має штаб-квартири в Лондоні та Парижі.

Вартість ракети

Станом на 2011 рік, тобто ще до початку російської агресії проти України ракети Storm Shadow / SCALP EG (у Британії та Франції ці ракети мають свої окремі назви, будучи по своїй суті повністю ідентичними), вартість закупівлі однієї ракети для збройних сил двох країн коштувала:

790 тисяч фунтів стерлінгів у Британії;

850 тисяч євро у Франції.

Десятиліття потому, в часи повномасштабної війни, вартість однієї ракети Storm Shadow британського зразка — саме такі отримали Збройні сили України — серйозно зросла.

Точної й однозначної ціни немає, у різних ЗМІ публікуються різні дані.

Згідно із наявною інформацією, вартість однієї ракети Storm Shadow може стартувати від 1,71 млн доларів США.

Ближчими до істини, імовірно, є дані про ціну в розмірі 2 млн фунтів стерлінгів / 2,5 млн доларів.

Є також інформація про те, що Storm Shadow може коштувати аж 2,54 млн фунтів стерлінгів (3,19 млн доларів США).

Тож орієнтовно один постріл ракети великої дальності Storm Shadow можна оцінити в 2,5 млн американських доларів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із:

системи протиповітряної оборони Patriot;

ракетної системи залпового вогню HIMARS;

протиракетного комплексу IRIS-T;

зенітного ракетного комплексу NASAMS.

Додамо, що Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow у травні 2023 року.