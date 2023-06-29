Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки коштує один постріл Storm Shadow arrow

Стало відомо, скільки коштує один постріл Storm Shadow

29 червня 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, скільки коштує один постріл Storm Shadow
Крилата ракета великої дальності Storm Shadow. Фото: MBDA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ракета великої дальності Storm Shadow, яку в травні отримали на озброєння Збройні сили України, випускають з 2003 року. Зараз ціна однієї ракети коливається від 1,71 до 3,19 млн доларів США.

Про це повідомляють видання DailyMail, Mezha, The Times та The Drive.

Читайте також:

Що таке Storm Shadow

Крилата ракета Storm Shadow, яка нещодавно надійшла на озброєння Збройних сил України, — це принципово новий для української армії вид озброєння.

Ракета великої дальності Storm Shadow має дальність стрільби 250 кілометрів, що дозволяє бити по військових об’єктах у глибокому тилу ворога, серйозно змінюючи картину на війні на користь тих, хто володіє такою зброєю.

Storm Shadow з 2003 року випускає франко-британська компанія MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), яка має штаб-квартири в Лондоні та Парижі.

Вартість ракети

Станом на 2011 рік, тобто ще до початку російської агресії проти України ракети Storm Shadow / SCALP EG (у Британії та Франції ці ракети мають свої окремі назви, будучи по своїй суті повністю ідентичними), вартість закупівлі однієї ракети для збройних сил двох країн коштувала:

  • 790 тисяч фунтів стерлінгів у Британії;
  • 850 тисяч євро у Франції.

Десятиліття потому, в часи повномасштабної війни, вартість однієї ракети Storm Shadow британського зразка — саме такі отримали Збройні сили України — серйозно зросла.

Точної й однозначної ціни немає, у різних ЗМІ публікуються різні дані.

Згідно із наявною інформацією, вартість однієї ракети Storm Shadow може стартувати від 1,71 млн доларів США.

Ближчими до істини, імовірно, є дані про ціну в розмірі 2 млн фунтів стерлінгів / 2,5 млн доларів.

Є також інформація про те, що Storm Shadow може коштувати аж 2,54 млн фунтів стерлінгів (3,19 млн доларів США).

Тож орієнтовно один постріл ракети великої дальності Storm Shadow можна оцінити в 2,5 млн американських доларів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із:

  • системи протиповітряної оборони Patriot;
  • ракетної системи залпового вогню HIMARS;
  • протиракетного комплексу IRIS-T;
  • зенітного ракетного комплексу NASAMS.

Додамо, що Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow у травні 2023 року.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз