Стало відомо, скільки коштує один постріл Storm Shadow
Ракета великої дальності Storm Shadow, яку в травні отримали на озброєння Збройні сили України, випускають з 2003 року. Зараз ціна однієї ракети коливається від 1,71 до 3,19 млн доларів США.
Про це повідомляють видання DailyMail, Mezha, The Times та The Drive.
Що таке Storm Shadow
Крилата ракета Storm Shadow, яка нещодавно надійшла на озброєння Збройних сил України, — це принципово новий для української армії вид озброєння.
Ракета великої дальності Storm Shadow має дальність стрільби 250 кілометрів, що дозволяє бити по військових об’єктах у глибокому тилу ворога, серйозно змінюючи картину на війні на користь тих, хто володіє такою зброєю.
Storm Shadow з 2003 року випускає франко-британська компанія MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), яка має штаб-квартири в Лондоні та Парижі.
Вартість ракети
Станом на 2011 рік, тобто ще до початку російської агресії проти України ракети Storm Shadow / SCALP EG (у Британії та Франції ці ракети мають свої окремі назви, будучи по своїй суті повністю ідентичними), вартість закупівлі однієї ракети для збройних сил двох країн коштувала:
- 790 тисяч фунтів стерлінгів у Британії;
- 850 тисяч євро у Франції.
Десятиліття потому, в часи повномасштабної війни, вартість однієї ракети Storm Shadow британського зразка — саме такі отримали Збройні сили України — серйозно зросла.
Точної й однозначної ціни немає, у різних ЗМІ публікуються різні дані.
Згідно із наявною інформацією, вартість однієї ракети Storm Shadow може стартувати від 1,71 млн доларів США.
Ближчими до істини, імовірно, є дані про ціну в розмірі 2 млн фунтів стерлінгів / 2,5 млн доларів.
Є також інформація про те, що Storm Shadow може коштувати аж 2,54 млн фунтів стерлінгів (3,19 млн доларів США).
Тож орієнтовно один постріл ракети великої дальності Storm Shadow можна оцінити в 2,5 млн американських доларів.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із:
- системи протиповітряної оборони Patriot;
- ракетної системи залпового вогню HIMARS;
- протиракетного комплексу IRIS-T;
- зенітного ракетного комплексу NASAMS.
Додамо, що Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow у травні 2023 року.