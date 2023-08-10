Город каждый день страдает от обстрелов: Зеленский показал обстрелянное Запорожье

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Юрий Малашко

Российские террористы в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Город постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам украинского лидера, от удара российской ракеты на гражданском объекте начался пожар. При этом он уточнил, что на данный момент известно про одного погибшего и раненных.

"Все службы на местах. Работают, спасают людей", — добавил Зеленский.

Напомним, что в четверг, 10 августа, российские оккупанты жестоко обстреляли Запорожье. Власти города показали последствия вражеской атаки.

Также мы сообщали, что в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2". В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.