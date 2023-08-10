Город каждый день страдает от обстрелов: Зеленский показал обстрелянное Запорожье
Российские террористы в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Город постоянно страдает от вражеских обстрелов.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский про обстрел Запорожья
По словам украинского лидера, от удара российской ракеты на гражданском объекте начался пожар. При этом он уточнил, что на данный момент известно про одного погибшего и раненных.
"Все службы на местах. Работают, спасают людей", — добавил Зеленский.
Напомним, что в четверг, 10 августа, российские оккупанты жестоко обстреляли Запорожье. Власти города показали последствия вражеской атаки.
Также мы сообщали, что в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2". В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.