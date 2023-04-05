"Мне бы дотянуть полгода и не е*ануться": ГУР обнародовала новый перехваченный разговор оккупанта

Оккупант

Российский оккупант рассказал о формировании взводов из уклонистов. Он выразил желание быстрее покинуть территорию Украины.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта:

— Там выслали к нам взвод, — оккупант.

— На подкрепление?, — собеседница.

— Ну, да. Мы пойдем с ними вместе туда. Сейчас, сказали, 10 человек нам привезут. Ну, 11: десять человек "500"-х и один офицер. Вот вместе будет 22 человека — огнеметный взвод, — оккупант.

— Нет!, — собеседница.

— Да тут никто меня не спрашивает "хочу или нет", нах*й, — оккупант.

— Переведитесь в другую бригаду, — собеседница.

— Никто не будет переводить! Короче, сказали, что вот вам действовать в составе одного огнеметного взвода. Только х*й знает: оттуда каждый день, бл*, уносят и уносят. Сколько мы там действовать будем, наш взвод, пока непонятно — может, два месяца, может, два часа, бл*. Домой билеты не всем раздают — кому как карта ляжет — х*й его знает, — оккупант.

— Тебе хорошо она ляжет, — собеседница.

— Ну, она пока вон туда, куда, бл*, пойдем, пока еще никому хорошо не легла. Та хр*ново, бл*, то, что с*ка, в баню не повезут. Мы, бл*, до деревни хотели добраться. Там, говорят, в каждой деревне прокурорчик есть — ну, отделение прокуратуры. Мы-то, видишь, думали, туда доберемся, как бы, и там уже будем решать. Х*ярят каждый день так, что...на днях снайпер нас обкладывал — ох*евали вообще. Голову нельзя было с блиндажа высунуть, — оккупант.

— Бл*, куда вы залезли? *баный в рот! Вот доходились, сидели бы в этом *баном лесу, нет же..., — собеседница.

— В самую ср*ку, моя родная. Я же по-другому не умею. Но уже все, невозможно это все терпеть, с*ка. И каждый день...то вот тебе утром скажут, что тебя на "передок" отправляют, бл*, хотя ты уже на "передке"! Тебе в принципе уже больше-то, как бы, ну некуда, бл*. Тут такая новость и думаешь: "Бл*, ребята, мне хоть бы дотянуть вообще свои полгода и не *бануться". И я говорю, с комбатом разговаривали, говорит: "Парни, вас некому менять, некем. У меня нет больше сил". — оккупант.

Напомним, оккупант рассказал о больших потерях среди российских военнослужащих. Он пожаловался на несоответствие реальной ситуации в подразделении и той, о которой рассказывают в новостях.

Также ми писали, что военнослужащий рф резко раскритиковал приказы командования и его отношение к личному составу. Он рассказал об отсутствии нового вооружения, из-за чего оккупанты вынуждены расконсервировать старое.