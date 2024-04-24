Мотопробіг не вдався — на Запоріжжі ЗСУ дронами зупинили наступ окупантів

Момент знищення ворогів. Фото: скриншот з відео

На Запорізькому напрямку Збройні Сили завдяки дронам зупинили спроби штурму російських окупантів. Ворог намагався наступати на мотоциклах.

Відео майстерної роботи оприлюднив народний депутат і волонтер Юрій Мисягін.

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Зазначається, що зупинити ворожий штурм вдалося операторам дронів 3-го загону ЦСП "Омега".

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у ході розвідки місцевості військові вполювали окупантів, після чого влучними скидами з дронів почали знищувати ворожу піхоту та її техніку.

"Поганий ранок у російських "байкерів". Мотопробіг на Запорізькому напрямку пішов не за планом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.