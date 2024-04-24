Мотопробег не удался — на Запорожье ВСУ дронами остановили наступление оккупантов

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот с видео

На Запорожском направлении Вооруженные Силы благодаря дронам остановили попытки штурма российских оккупантов. Враг пытался наступать на мотоциклах.

Видео мастерской работы обнародовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.

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Отмечается, что остановить вражеский штурм удалось операторам дронов 3 отряда ЦСП "Омега".

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности военные подстрелили оккупантов, после чего точными сбросами с дронов начали уничтожать вражескую пехоту и ее технику.

"Плохое утро у российских "байкеров". Мотопробег на Запорожском направлении пошел не по плану", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу врага на южном направлении.