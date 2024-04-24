Мотопробег не удался — на Запорожье ВСУ дронами остановили наступление оккупантов
На Запорожском направлении Вооруженные Силы благодаря дронам остановили попытки штурма российских оккупантов. Враг пытался наступать на мотоциклах.
Видео мастерской работы обнародовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.
Как ВСУ остановили оккупантов
Отмечается, что остановить вражеский штурм удалось операторам дронов 3 отряда ЦСП "Омега".
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности военные подстрелили оккупантов, после чего точными сбросами с дронов начали уничтожать вражескую пехоту и ее технику.
"Плохое утро у российских "байкеров". Мотопробег на Запорожском направлении пошел не по плану", — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.
Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу врага на южном направлении.
Добавим, что бойцы сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику. В этом нашим защитникам помогли FPV-дроны.
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