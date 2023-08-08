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Можливі опади з гранат: прикордонники дали "прогноз погоди" для окупантів

8 серпня 2023 11:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Можливі опади з гранат: прикордонники дали "прогноз погоди" для окупантів
Прикордонники ювелірно знищили ворожий пункт. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прикордонники продемонстрували знищення спостережного пункту російських окупантів. Відео зафіксувало падіння гранати практично на голову ворожого солдата.

Про це повідомили у ДПСУ

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В результаті вдалого застосування гранати прикордонники змогли ліквідувати ворожого розвідника. Як наслідок, ворожий пункт спостереження було знищено.

Раніше ми розповідали, російський окупант, який пішов на війну через борг за аліменти, розповів про величезні втрати армії РФ. Тим військовим, хто відмовлявся їхати на передову, погрожували розправою.

Нагадаємо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.

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