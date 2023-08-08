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Возможны осадки из гранат: пограничники дали "прогноз погоды" для окупантов

8 августа 2023 11:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Возможны осадки из гранат: пограничники дали "прогноз погоды" для окупантов
Пограничники ювелирно уничтожили вражеский пункт. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пограничники продемонстрировали уничтожение наблюдательного пункта российских кафиров. Видео зафиксировало падение гранаты практически на голову вражеского солдата.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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В результате удачного применения гранаты пограничники смогли ликвидировать вражеского разведчика. Как следствие, вражеский пункт наблюдения был уничтожен.

Ранее мы рассказывали, что российский оккупант, ушедший на войну из-за долга за алименты, рассказал об огромных потерях армии РФ. Тем военным, кто отказывался ехать на передовую, угрожали расправой.

Напомним, благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух чётких ударов украинской артиллерии.

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