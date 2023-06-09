"Можна очікувати будь-чого": Подоляк розповів про ризик підриву Київської ГЕС

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Нещодавно російські пропагандисти говорили про підрив Київської ГЕС. В Офісі Президента відреагували на це та розповіли, чи можуть росіяни зробити такий теракт.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк для "24 каналу".

Читайте також:

Чи можливо підірвати Київську ГЕС

Подоляк заявив, що зовнішнім впливом знищити греблю під Києвом неможливо.

"Необхідний внутрішній підрив. Втім, Збройні сили достатньо довели ефективність з погляду ППО, зокрема, що можуть контролювати простір над Київським водосховищем", — зазначив він.

За його словами, у ЗСУ оцінюють й такі ризики, адже російські окупанти часто намагаються атакувати Київську область.

"Від росіян можна очікувати будь-чого, але не потрібно захоплюватися апокаліптичними сценаріями і тримати себе в такому стані... Сили ППО досить ефективні", — наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що росіяни не розуміють того, що роблять.

"Вони не розуміють наслідків того, що роблять. Або, навпаки, розуміють, тому максимально жорстко знищують громадянську інфраструктуру. Однак деякі запобіжники є і у ЗСУ, і у ППО України щодо того, щоб зберігати в недоторканності критичні об’єкти. Зокрема, Київське водосховище", — додав Подоляк.

Нагадаємо, після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС пропагандисти в Росії почали говорити про необхідність ворожої атаки на Київське водосховище. Чи є ймовірність такої загрози, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

Також ми писали, що у ніч з 5 на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС для росіян. За його словами, вони будуть катастрофічні.