"Можно ожидать чего угодно": Подоляк рассказал о риске подрыва Киевской ГЭС

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

Недавно российские пропагандисты говорили о подрыве Киевской ГЭС. В Офисе Президента отреагировали на это и рассказали, могут ли россияне совершить такой теракт.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк для "24 канала".

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Подоляк заявил, что внешним влиянием уничтожить дамбу под Киевом невозможно.

"Необходим внутренний подрыв. Впрочем, Вооруженные Силы достаточно доказали эффективность с точки зрения ПВО, в частности, что могут контролировать пространство над Киевским водохранилищем", — отметил он.

По его словам, в ВСУ оценивают и такие риски, ведь российские оккупанты часто пытаются атаковать Киевскую область.

"От россиян можно ожидать чего угодно, но не нужно увлекаться апокалиптическими сценариями и держать себя в таком состоянии... Силы ПВО достаточно эффективны", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что россияне не понимают того, что делают.

"Они не понимают последствий того, что делают. Или, наоборот, понимают, поэтому максимально жестко уничтожают гражданскую инфраструктуру. Однако некоторые предохранители есть и у ВСУ, и у ПВО Украины относительно того, чтобы сохранять в неприкосновенности критические объекты. В частности, Киевское водохранилище", — добавил Подоляк.

Напомним, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС пропагандисты в России начали говорить о необходимости вражеской атаки на Киевское водохранилище. Есть ли вероятность такой угрозы, в эксклюзивном комментарии для Новини.Live рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Юрий Камельчук.

Также мы писали, что в ночь с 5 на 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС для россиян. По его словам, они будут катастрофическими.