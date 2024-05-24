Малий ракетний корабель Циклон, характеристики, ціна, участь у війні

Російський малий ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800. Фото: росЗМІ

Сили оборони України продовжують серію успішних атак на російський Чорноморський флот, залишки якого досі базуються в окупованому Криму. У Севастополі був уражений малий ракетний корабель проєкту 22800, відомий під назвою "Циклон". Чим "Циклон" був небезпечний для мирних українських міст — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Успішна атака у Севастополі

Головна база Чорноморського флоту країни-агресора, розташована у окупованому українському Севастополі, регулярно потрапляє під удар українських ракет та дронів. Попри усі заяви про успішну роботу ППО, російські окупанти так і не змогли налагодити протидію українській зброї. От і у ніч на 19 травня Сили оборони України завдали чергового успішного удару по російському флоту, точніше, тому, що від нього залишилося.

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Спочатку інформація про наслідки атаки з’явилася у форматі чуток у соцмережах та месенджерах. Та згодом, 21 травня, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив — удар таки був. І удар успішний. Принаймні, один корабель російського окупаційного флоту був уражений — як припускають військові оглядачі, американською ракетою MGM-140 ATACMS.

Цим судном виявився малий ракетний корабель проєкту 22800 ("Каракурт"). Цей корабель, відомий під назвою "Циклон", для Чорноморського флоту Російської Федерації є унікальним. До того ж, до появи цих кораблів певною мірою спричинилася Україна, точніше, позиція нашої держави.

Український слід

У перші десятиліття ХХІ століття військово-промисловий комплекс Російської Федерації зайнявся виробництвом нової, сучасної морської техніки – кораблів, які могли б нести і запускати ракети. По-перше, це фрегати проєкту 22350 типа "Адмирал Горшков" та фрегати проєкту 11356Р типу "Буревестник".

На кораблях обох цих серій мали стояти двигуни українського виробництва. Виробляв ці енергетичні газотурбінні установки науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" — "Машпроект", розташований у Миколаєві. Росіяни були одними із головних замовників миколаївського підприємства, та в лютому 2014 року Російська Федерація напала на Крим та Донбас.

Обраний того ж року президент України Петро Порошенко логічно заборонив військово-технічну співпрацю із країною-агресором. Обидва проєкти недобудованих фрегатів тут же зависли у повітрі – бо ж без українських двигунів добудувати кораблі було дуже важко. А "Зоря" — "Машпроект", до речі, успішно співпрацював із індійськими замовниками, постачаючи туди двигуни для фрегатів ВМС цієї країни.

Кораблі-ракетоносії

Саме через фактичну зупинку проектів 22350 та 11356Р (частину кораблів встигли спустити на воду, зокрема, "Адмирал Макаров", який був уражений українською ракетою уже під час повномасштабної війни) російський ВПК почав роботу над хоч якоюсь заміною цим кораблям. Саме так з’явився на світ проєкт 22800 "Каракурт".

Цей проєкт мав на увазі створення багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів 3-го рангу із керованим ракетним озброєнням. Іншими словами, росіяни замість фрегатів-ракетоносіїв почали будувати малі корвети.

У серії 22800 було заплановано до будівництва 18 кораблів. Втім, згідно із неофіційною інформацією, щонайменше два кораблі так і не будуть виготовлені, бо їхні контракти були розірвані. Вважається, що станом на цей момент росіяни збудували уже 14 кораблів – хоча частина з них насправді зараз добудовується.

Перший успіх Сил оборони України

А усього було реально збудовано, спущено на воду та передано на озброєння двох російських флотів – лише чотири кораблі. І тут варто відзначити, що три із чотирьох "Каракуртів" перебувають у складі Балтійського флоту РФ. А лише один — той самий "Циклон" — отримав Чорноморський флот.

Втім, був іще один корабель, "Аскольд", який мав увійти до складу ЧФ. 21 вересня 2021 року його спустили на воду — і до листопада 2023-го "Аскольд" мав пройти випробування, після чого заступити на бойову службу. Так не так сталося, як гадалося.

15 вересня 2023 року малий ракетний корабель "Аскольд" був уражений українською ракетою, прямо в доку. Формально корабель не було знищено, але, як продемонстрували супутникові знімки уже 2024 року, ремонтували його окупанти не поспішають.

Чим небезпечні "Каракурти"

Таким чином, малий ракетний корабель "Циклон" був одним-єдиним представником своєї серії, який перебував на бойовому чергуванні у складі Чорноморського флоту Російської Федерації. Перебував до 19 травня 2024 року, коли був знищений черговим успішним ударом українських ракетних військ.

Чим же такий важливий цей корабель проєкту 22800, ціна якого в цінах 2017 року (саме тоді перший корабель серії був спущений на воду) становила близько 2 мільярдів рублів? Справа в тому, що ці кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр".

Як відомо, саме "Калібрами" окупанти часу від часу завдають ударів по українських містах з південного напрямку. Втім, як заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, "Циклон" ще не встиг здійснити жодного запуску цих ракет. Таким чином, українські воїни знешкодили обидва кораблі-ракетоносії проєкту "Каракурт" ще до того, як вони почали обстрілювати територію України.