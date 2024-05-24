Малый ракетный корабль Циклон, характеристики, цена, участие в войне

Российский малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины продолжают серию успешных атак на российский Черноморский флот, остатки которого до сих пор базируются в оккупированном Крыму. В Севастополе был поражен малый ракетный корабль проекта 22800, известный под названием "Циклон". Чем "Циклон" был опасен для мирных украинских городов — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Успешная атака в Севастополе

Главная база Черноморского флота страны-агрессора, расположенная в оккупированном украинском Севастополе, регулярно попадает под удар украинских ракет и дронов. Несмотря на все заявления об успешной работе ПВО, российские оккупанты так и не смогли наладить противодействие украинскому оружию. Вот и в ночь на 19 мая Силы обороны Украины нанесли очередной успешный удар по российскому флоту, точнее потому, что от него осталось.

Читайте также:

Первоначально информация о последствиях атаки появилась в формате слухов в соцсетях и мессенджерах. Но впоследствии, 21 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что удар таки был. И удар успешный. По крайней мере, один корабль российского оккупационного флота был поражен — как предполагают военные обозреватели, американской ракетой MGM-140 ATACMS.

Этим судном оказался малый ракетный корабль проекта 22800 ("Каракурт"). Этот корабль, известный под названием "Циклон", для Черноморского флота Российской Федерации уникален. К тому же, к появлению этих кораблей в определенной степени привела Украина, точнее, позиция нашего государства.

Украинский след

В первые десятилетия XXI века военно-промышленный комплекс Российской Федерации занялся производством новой, современной морской техники — кораблей, которые могли бы нести и запускать ракеты. Во-первых, это фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" и фрегаты проекта 11356Р типа "Буревестник".

На кораблях обеих серий должны были стоять двигатели украинского производства. Производил эти энергетические газотурбинные установки научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" — "Машпроект", расположенный в Николаеве. Россияне были одними из главных заказчиков николаевского предприятия, и в феврале 2014 года Российская Федерация напала на Крым и Донбасс.

Избранный в том же году президент Украины Петр Порошенко логически запретил военно-техническое сотрудничество со страной-агрессором. Оба проекта недостроенных фрегатов тут же зависли в воздухе — ведь без украинских двигателей достроить корабли было очень тяжело. А "Заря" — "Машпроект", кстати, успешно сотрудничал с индийскими заказчиками, поставляя туда двигатели для фрегатов ВМС этой страны.

Корабли-ракетоносители

Именно из-за фактической остановки проектов 22350 и 11356Р (часть кораблей успели спустить на воду, в частности, "Адмирал Макаров", пораженный украинской ракетой уже во время полномасштабной войны) российский ВПК начал работу над хоть какой-то заменой этим кораблям. Именно так появился на свет проект 22800 "Каракурт".

Этот проект подразумевал создание многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением. Другими словами, россияне вместо фрегатов-ракетоносителей начали строить малые корветы.

В серии 22 800 было запланировано к строительству 18 кораблей. Впрочем, согласно неофициальной информации, по меньшей мере, два корабля так и не будут изготовлены, потому что их контракты были расторгнуты. Считается, что по состоянию на данный момент россияне построили уже 14 кораблей — хотя часть из них сейчас достраивается.

Первый успех Сил обороны Украины

А всего было реально построено, спущено на воду и передано на вооружение двух российских флотов — всего четыре корабля. И здесь следует отметить, что три из четырех "Каракуртов" находятся в составе Балтийского флота РФ. А только один — тот самый "Циклон" — получил Черноморский флот.

Впрочем, был еще один корабль, "Аскольд", который должен был войти в состав ЧФ. 21 сентября 2021 его спустили на воду — и до ноября 2023-го "Аскольд" должен был пройти испытания, после чего заступить на боевую службу. Так не так получилось, как думалось.

15 сентября 2023 года малый ракетный корабль "Аскольд" был поражен украинской ракетой прямо в доку. Формально корабль не был уничтожен, но, как продемонстрировали спутниковые снимки уже в 2024 году, ремонтировавшие его оккупанты не спешат.

Чем опасны "Каракурты"

Таким образом, малый ракетный корабль "Циклон" являлся одним-единственным представителем своей серии, находившимся на боевом дежурстве в составе Черноморского флота Российской Федерации. Находился до 19 мая 2024, когда был уничтожен очередным успешным ударом украинских ракетных войск.

Чем же так важен этот корабль проекта 22800, цена которого в ценах 2017 года (именно тогда первый корабль серии был спущен на воду) составляла около 2 миллиардов рублей? Дело в том, что эти корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Как известно, именно "Калибрами" оккупанты время от времени наносят удары по украинским городам с южного направления. Впрочем, как заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, "Циклон" еще не успел совершить ни одного запуска этих ракет. Таким образом, украинские воины обезвредили оба корабля-ракетоносителя проекта "Каракурт" еще до того, как они начали обстреливать территорию Украины.