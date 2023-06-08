МВС повідомило мешканців підтоплених територій про мінну небезпеку

Вибух однієї із мін неподалік від колишньої Каховської ГЕС. Фото: скріншот

Підрив Каховської ГЕС і неконтрольоване затоплення території Херсонщини підняло з ґрунту міни, встановлені росіянами. Вони можуть становити небезпеку для мешканців підтоплених районів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також:

Вода принесе міни

У МВС зазначили, що вода із знищеного російськими окупантами Каховського водосховища підняла з ґрунту як встановлені загарбниками міни, так і нерозірвані боєприпаси.

Ці міни та боєприпаси зараз дрейфують течією Дніпра, потрапляючи, зокрема, і на підтоплені території.

Внаслідок цього процесу на акваторії Дніпра та затоплених землях Херсонщини можливі раптові вибухи, на що людям, які перебувають у небезпечній зоні, варто зважати.

Інструкція для мешканців Херсонщини

У МВС закликали людей у випадку виявлення таких боєприпасів в жодному разі не підходити до них, а негайно зателефонувати за номером 101.

"Обов’язково нагадайте дітям про правила мінної безпеки, які можуть врятувати життя!" — йдеться у заяві міністерства.

Коментар МВС про можливі міни на Дніпрі

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.