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МВД сообщило жителям подтопленных территорий о минной опасности

8 июня 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
МВД сообщило жителям подтопленных территорий о минной опасности
Взрыв одной из мин недалеко от бывшей Каховской ГЭС. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Подрыв Каховской ГЭС и неконтролируемое затопление территории Херсонщины подняли из почвы мины, установленные россиянами. Они могут представлять опасность для жителей подтопленных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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В МВД отметили, что вода из уничтоженного российскими оккупантами Каховского водохранилища подняла с почвы как установленные захватчиками мины, так и неразорвавшиеся боеприпасы.

Эти мины и боеприпасы сейчас дрейфуют течением Днепра, попадая, в том числе, и на подтопленные территории.

В результате этого процесса на акватории Днепра и затопленных землях Херсонщины возможны внезапные взрывы, которые людям, находящимся в опасной зоне, следует учитывать.

Инструкция для жителей Херсона

В МВД призвали людей в случае обнаружения таких боеприпасов ни в коем случае не подходить к ним, а немедленно позвонить по телефону 101.

"Обязательно напомните детям о правилах минной безопасности, которые могут спасти жизнь!" — говорится в заявлении министерства.

Комментарий МВД о возможных минах на Днепре
Комментарий МВД о возможных минах на Днепре

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории – это оккупированное россиянами левобережье.

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