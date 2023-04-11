"Это все красиво у путина по телевизору": ГУР перехватило телефонные жалобы оккупанта на потери

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ

Военный россии рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта:

— Ты в военкомат когда? — оккупант.

— Во вторник поеду, — жена военного рф.

— А в прокуратуру не отправляла ниче? — оккупант.

— Да, там сайт пока чети недоступен, мы пробовали, будем пробовать, короче, — жена.

— А в нашу прокуратуру? А то уже у всех получается, одной у тебя почему-то не заходит, — оккупант.

— Не знаю, ну, попробую еще, попробуем, — жена.

— А...То тут линия окружений скоро, наверное, попадем, бл*дь, — оккупант.

— Да ты че? — жена.

— Да нас в роте 35 человек, должно быть 100 с чем-то, а осталось 35 всего лишь, — оккупант.

— Ну, них*ра себе, блин, — жена.

— Это все красиво у путина по телевизору, бл*, — оккупант.

— Ага, блин, вообще х*рово чето, я аж прям..., — жена.

— Как пушечное мясо здесь, — оккупант.

— Блин, ну попали, — жена.

— Ага, домой только 300-тым, если только или 200-м, — оккупант.

— Понятно, ну, ты береги себя, Сережа, а то вообще будет ж*па, засада, — жена.

— Ага, то, что здесь нет отпусков, ниче не светит, — оккупант.

— Ну, да, ну это, видишь, я спрашивала, это только командира надо, — жена.

— Та командиру тут по барабану, они в штабе, если че и случится, они первые убегут, у нас мобилизованные ротные. И выйти не дают, если только 300-тым в госпиталь, в россию, а так бесполезно, — оккупант.

— Вообще кошмар, — жена.

— Ни денег не платят, снабжения нет, ни ротации, ничего нету. Выпутывай меня с этого д*рьма, я уже устал, — оккупант.

— Да, я представляю, — жена.

Напомним, российский оккупант рассказал о формировании взводов из уклонистов. Он выразил желание быстрее покинуть территорию Украины.

Также мы писали, что военнослужащий россии рассказывает матери о скорой переквалификации в рядах российской армии. Оккупант не знает, где его половина полка, потому что они где-то выпивают.

Добавим, во время телефонного звонка с женой военнослужащий рф рассказывает о полном отсутствии военного оборудования и помощи. О ротации никто не думает, забирать тела знакомых никто не будет.