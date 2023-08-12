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На аэродромах врага много самолетов и ракет, — ОК "Юг"

12 августа 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На аэродромах врага много самолетов и ракет
Боевые самолеты РФ. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время существует огромная угроза ракетных обстрелов со стороны врага. На российских аэродромах находится огромное количество авиации, переведенной в боевую готовность.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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По информации военных, сегодня и в ближайшие дни следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу пройти в укрытие.

Сколько самолетов и ракет угрожает

Враг продолжает наращивать стратегические ракетоносители, и количество подготовленных ракет на оперативных аэродромах составляет:

  • на аэродроме "Сольци" размещено 13 снаряженных Ту-22м3 (+5) и 13 КР Х-22 (+5);
  • на аэродроме "Оленья" 3 Ту-95 (+2), 10 КР Х-101/555 (+2), 5 Ту-22м3 (+2), 5 КР Х-22 (+2);
  • на аэродроме "Энгельс-2" — 8 Ту-95мс, 3 Ту-160, 2 МіГ-31БМ;
  • На аэродроме "Шайковка" — 9 Ту-22м3.

Также отметим, что в настоящее время в Черном море ракетоносителей нет. Однако ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, сегодня, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж. Также на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу взвился густой черный дым.

Также мы писали, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 августа.

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