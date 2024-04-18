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На аеродромі у Джанкої окупанти втратили системи С-400, — Братчук

18 квітня 2024 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На аеродромі у Джанкої окупанти втратили системи С-400, — Братчук
Зенітно-ракетний комплекс С-400. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Унаслідок ударів по аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму у середу, 17 квітня, окупанти втратили системи С-400. Арія РФ використовувала їх як протиповітряну оборону. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону

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"Тріумфальний тріумф — так я б описав цей день у Джанкої. С-400 — це не просто пускові установки, а й радіолокаційні станції. Ми побачили, що та установка, яка начебто "не має аналогів у світі", вона не може захистити навіть сама себе", — заявив Братчук. 

Він додав, що останнім часом ця система працювала для терору мирного  населення України, тому ця операція дуже вдала. 

Братчук також закликав Туреччину та Китай, які придбали ці комплекси, "викинути їх на смітник", адже Україна чітко показала, як вони "працюють".

Що відомо про системи С-400

Російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф" розробки та виробництва АТ "Концерн ВКО Алмаз-Антей" була прийнята на озброєння російської армії у квітні 2007 року. Вона створена на базі комплексу С-300, який був створений ще за часів СРСР. Однак, ця система має значно більші заявлені тактико-технічні можливості.

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Зенітно-ракетний комплекс С-400. Фото: Український мілітарний портал

На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити чотири ракети, заявлений радіус дії яких є до 400 кілометрів. Такі ракети призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість ракети С-400 — до 4 000 кілометрів на годину.

В Росії заявляли, що комплекс С-400 може працювати з 80 повітряними цілями одночасно, запускаючи по дві ракети на кожну. Тобто 160 ракет та може збивати цілі, які рухаються зі швидкістю до 4 800 кілометрів на годину. 

Вибухи в Джанкої 17 квітня — деталі

Нагадаємо, вранці, 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає. 

Незадовго стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

Крим
ЗСУ
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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