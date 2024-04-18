На аэродроме у Джанкое оккупанты потеряли системы С-400, — Братчук

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

В результате ударов по аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, оккупанты потеряли системы С-400. Ария РФ использовала их в качестве противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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"Триумфальный триумф — так я бы описал этот день в Джанкое. С-400 — это не просто пусковые установки, но и радиолокационные станции. Мы увидели, что та установка, которая вроде бы "не имеет аналогов в мире", она не может защитить даже сама себя", — заявил Братчук.

Он добавил, что в последнее время эта система работала для террора мирного населения Украины, поэтому эта операция очень удачная.

Братчук также призвал Турцию и Китай, которые приобрели эти комплексы, "выбросить их на свалку", ведь Украина четко показала, как они "работают".

Что известно о системах С-400

Российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ПКО Алмаз-Антей" была принята на вооружение российской армии в апреле 2007 года Она создана на базе комплекса С-300, который был создан еще при СССР. Однако эта система имеет значительно большие заявленные тактико-технические возможности.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Фото: Украинский милитарный портал

На одной пусковой установке ЗРК можно разместить четыре ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д. Скорость ракеты С-400 — до 4 000 километров в час.

В России заявляли, что комплекс С-400 может работать с 80 воздушными целями одновременно, запуская две ракеты на каждую. То есть 160 ракет и может сбивать цели, двигающиеся со скоростью до 4 800 километров в час.

Взрывы в Джанкое 17 апреля

Напомним, утром, 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время, российские власти причины ограничений не называют.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.