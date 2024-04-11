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На Авдіївському напрямку — кладовище російської військової техніки

11 квітня 2024 06:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кладовище знищеної російської техніки на Донеччині
Знищена російська техніка. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Околиці села Тоненьке Донецької області перетворилися на кладовище російської військової техніки. Там покинуто понад 70 одиниць ворожого металобрухту. 

Про це у Telegram повідомляють аналітики DeepState.

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Екперти проаналізували знімки, зроблені до 6 квітня 2024 року. На них скупчення понівеченої російської важкої техніки позначено червоним. 

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Фото з Telegram/DeepState

"Останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами. Особливо давайте згадаємо колону з 50 ОВТ, яку знищувала 25 ОПДБр та 68 ОЄБр", — уточнюють у  DeepState.

Також, аналітики зауважили, що у звіті ще не враховані близько двох десятків знищених ворожих ОВТ, що лишаються в полях і посадках поблизу міста. Є й свіжа підбита техніка, але на опублікованих знімках її поки немає.

Нагадаємо, 7 квітня українські військові показали, як знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких наші військові знищуюють військову техніку Росії.

війна
російські війська
ЗСУ
Донецька область
Авдіївка

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