Кладовище знищеної російської техніки на Донеччині

На Авдіївському напрямку — кладовище російської військової техніки
Околиці села Тоненьке Донецької області перетворилися на кладовище російської військової техніки. Там покинуто понад 70 одиниць ворожого металобрухту.
Про це у Telegram повідомляють аналітики DeepState.
Металобрухт окупантів розкиданий на Авдіївському напрямку
Екперти проаналізували знімки, зроблені до 6 квітня 2024 року. На них скупчення понівеченої російської важкої техніки позначено червоним.
"Останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами. Особливо давайте згадаємо колону з 50 ОВТ, яку знищувала 25 ОПДБр та 68 ОЄБр", — уточнюють у DeepState.
Також, аналітики зауважили, що у звіті ще не враховані близько двох десятків знищених ворожих ОВТ, що лишаються в полях і посадках поблизу міста. Є й свіжа підбита техніка, але на опублікованих знімках її поки немає.
Нагадаємо, 7 квітня українські військові показали, як знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких наші військові знищуюють військову техніку Росії.
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