Кладовище знищеної російської техніки на Донеччині

Знищена російська техніка. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Околиці села Тоненьке Донецької області перетворилися на кладовище російської військової техніки. Там покинуто понад 70 одиниць ворожого металобрухту.

Про це у Telegram повідомляють аналітики DeepState.

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Екперти проаналізували знімки, зроблені до 6 квітня 2024 року. На них скупчення понівеченої російської важкої техніки позначено червоним.

Фото з Telegram/DeepState

"Останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами. Особливо давайте згадаємо колону з 50 ОВТ, яку знищувала 25 ОПДБр та 68 ОЄБр", — уточнюють у DeepState.

Також, аналітики зауважили, що у звіті ще не враховані близько двох десятків знищених ворожих ОВТ, що лишаються в полях і посадках поблизу міста. Є й свіжа підбита техніка, але на опублікованих знімках її поки немає.

Нагадаємо, 7 квітня українські військові показали, як знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких наші військові знищуюють військову техніку Росії.