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Рідкісний випадок — ЗСУ уразили дроном російську РСЗВ Ураган

7 квітня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рідкісний випадок — ЗСУ уразили дроном російську РСЗВ Ураган
Російська РСЗВ, яку уразив дрон. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові часто використовують дрони, щоб завдати ударів по російських окупантах та їх техніці. Вони показали, як уразили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Відео опублікував волонтер Сергій Стерненко у Telegram у неділю, 7 квітня.

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Удар по російській РСЗВ "Ураган" 

На відео можна побачити роботу воїнів підрозділу Chimera. Вони "вполювали" на російську техніку у Бєлгородській області.

Стерненко зазначив, що це дуже рідкісний випадок

Що відомо про РСЗВ "Ураган" 

Радянська російська 220-мм реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган".

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РСЗВ "Ураган" армії РФ. Фото: росЗМІ

Пускова установка випускалася на базі шасі вантажівки ЗИЛ-135ЛМ, а сама реактивна система має 16 реактивних снарядів вагою 280 кг кожен і здатна випустити залп упродовж 20 секунд.

Установка була взята на озброєння армії СРСР у 1975 році. Перше бойове хрещення вона пройшла на війні, розпочатої радянськими військами в Афганістані.

"Урагани" припинили випускати у 1991 році з розпадом Радянського Союзу.

РСЗВ призначена для ураження різних цілей на відстані від 10 до 35 кілометрів: живої сили, неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки танків, артилерії, тактичних ракет, ЗРК, авіації на аеродромах, командних пунктів, об'єктів військово-промислової структури, вузлів зв’язку противника тощо.

Основна номенклатура боєприпасів "Урагану" складається із семи типів боєприпасів. До них входять реактивні снаряди з осколковими елементами, протитанковими та протипіхотними мінами, уламково-фугасні та запалювальні заряди.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти здійснили наймасовішу спробу прорвати лінію оборони під Авдіївкою Донецької області. Однак ворога зупинили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. 

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав роботу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті. Бійці професійно знищують танки російських окупантів.

війна
ЗСУ
Сергій Стерненко
росіяни
Україна
військова техніка
окупанти

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