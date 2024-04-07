Рідкісний випадок — ЗСУ уразили дроном російську РСЗВ Ураган

Російська РСЗВ, яку уразив дрон. Фото: скриншот

Українські військові часто використовують дрони, щоб завдати ударів по російських окупантах та їх техніці. Вони показали, як уразили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Відео опублікував волонтер Сергій Стерненко у Telegram у неділю, 7 квітня.

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На відео можна побачити роботу воїнів підрозділу Chimera. Вони "вполювали" на російську техніку у Бєлгородській області.

Стерненко зазначив, що це дуже рідкісний випадок

Що відомо про РСЗВ "Ураган"

Радянська російська 220-мм реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган".

РСЗВ "Ураган" армії РФ. Фото: росЗМІ

Пускова установка випускалася на базі шасі вантажівки ЗИЛ-135ЛМ, а сама реактивна система має 16 реактивних снарядів вагою 280 кг кожен і здатна випустити залп упродовж 20 секунд.

Установка була взята на озброєння армії СРСР у 1975 році. Перше бойове хрещення вона пройшла на війні, розпочатої радянськими військами в Афганістані.

"Урагани" припинили випускати у 1991 році з розпадом Радянського Союзу.

РСЗВ призначена для ураження різних цілей на відстані від 10 до 35 кілометрів: живої сили, неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки танків, артилерії, тактичних ракет, ЗРК, авіації на аеродромах, командних пунктів, об'єктів військово-промислової структури, вузлів зв’язку противника тощо.

Основна номенклатура боєприпасів "Урагану" складається із семи типів боєприпасів. До них входять реактивні снаряди з осколковими елементами, протитанковими та протипіхотними мінами, уламково-фугасні та запалювальні заряди.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти здійснили наймасовішу спробу прорвати лінію оборони під Авдіївкою Донецької області. Однак ворога зупинили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав роботу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті. Бійці професійно знищують танки російських окупантів.