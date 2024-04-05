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Сирський показав, як Сили оборони знищують російську техніку

5 квітня 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський показав, як Сили оборони знищують російську техніку
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові щоденно продовжують не лише стримувати ворога, а й завдавати йому значних втрат в особовому складі та техніці. Так, Сили оборони на кожному напрямку розумно та професійно використовують усю зброю та дрони. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в п'ятницю, 5 квітня, та показав відповідне відео. 

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"Невпинна робота Сил оборони України — ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні", — зазначив Сирський. 

На відео видно, як наші військові знищують цілі колони ворожої техніки, особовий склад окупантів, а також прицільні "скиди" прямо в танк чи окоп загарбників.

Нагадаємо, нещодавно українські спецпризначенці з Національної гвардії зупинили рух колони російської бронетехніки на східному напрямку. Група "Омега-1" знищила техніку ворога майже на 2 мільйонів доларів. 

Також бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

військова техніка
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський

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