Сирський показав, як Сили оборони знищують російську техніку

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські військові щоденно продовжують не лише стримувати ворога, а й завдавати йому значних втрат в особовому складі та техніці. Так, Сили оборони на кожному напрямку розумно та професійно використовують усю зброю та дрони.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в п'ятницю, 5 квітня, та показав відповідне відео.

Читайте також:

Як Сили оборони нищать окупаційну армію

"Невпинна робота Сил оборони України — ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні", — зазначив Сирський.

На відео видно, як наші військові знищують цілі колони ворожої техніки, особовий склад окупантів, а також прицільні "скиди" прямо в танк чи окоп загарбників.

Нагадаємо, нещодавно українські спецпризначенці з Національної гвардії зупинили рух колони російської бронетехніки на східному напрямку. Група "Омега-1" знищила техніку ворога майже на 2 мільйонів доларів.

Також бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.