Кладбище уничтоженной российской техники в Донецкой области

Уничтоженная российская техника. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Окраины села Тоненькое Донецкой области превратились в кладбище российской военной техники. Там брошено более 70 единиц вражеского металлолома.

Об этом в Telegram сообщают аналитики DeepState.

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Эксперты проанализировали снимки, сделанные до 6 апреля 2024 года. На них скопление изуродованной российской тяжелой техники обозначено красным.

Фото из Telegram/DeepState

"Последние недели враг проводит банзай-атаки колоннами. Особенно давайте вспомним колонну из 50 ВВТ, которую уничтожала 25 ОПГБр и 68 ОЕБр", — уточняют в DeepState.

Также аналитики отметили, что в отчет еще не внесены около двух десятков уничтоженных вражеских ВВТ, которые остаются в полях и лесопосадках вблизи города. Есть и свежая подбитая техника, но на опубликованных снимках ее пока нет.

Напомним, 7 апреля украинские военные показали, как разгромили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых наши военные уничтожают военную технику России.