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На Авдеевском направлении — кладбище российской военной техники

11 апреля 2024 06:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кладбище уничтоженной российской техники в Донецкой области
Уничтоженная российская техника. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Окраины села Тоненькое Донецкой области превратились в кладбище российской военной техники. Там брошено более 70 единиц вражеского металлолома.

Об этом в Telegram сообщают аналитики DeepState.

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Эксперты проанализировали снимки, сделанные до 6 апреля 2024 года. На них скопление изуродованной российской тяжелой техники обозначено красным.

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Фото из Telegram/DeepState

"Последние недели враг проводит банзай-атаки колоннами. Особенно давайте вспомним колонну из 50 ВВТ, которую уничтожала 25 ОПГБр и 68 ОЕБр", — уточняют в DeepState.

Также аналитики отметили, что в отчет еще не внесены около двух десятков уничтоженных вражеских ВВТ, которые остаются в полях и лесопосадках вблизи города. Есть и свежая подбитая техника, но на опубликованных снимках ее пока нет.

Напомним, 7 апреля украинские военные показали, как разгромили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых наши военные уничтожают военную технику России.

война
российские войска
ВСУ
Донецкая область
Авдеевка

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