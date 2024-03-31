На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої — подробиці

Пересування російської техніки. Ілюстративне фото: відкриті джерела

На Авдіївському напрямку продовжуються запеклі бої. Зафіксовано наймасовіше застосування російської техніки в одному бою.

Про це повідомив військовослужбовець підрозділу аеророзвідки морської піхоти України у неділю, 31 березня.

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Бій під селом Тоненьке

За його словами, біля села Тоненьке 30 березня відбувся бій. Російська армія застосувала 36 танків та 12 БМП. Військовий підкреслив, що це наймасовіше застосування російської бронетехніки з початку війни.

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"30.03.24 р. Авдіївка, с.Тоненьке. Запам'ятайте цю дату та область. Російська армія використовувала 36 танків і 12 БМП. Це найбільша кількість броні, яку використовували в одному заряді з початку війни.Виведено 12 танків і 8 БМП. Чисте божевілля", — написав військовий.

Нагадаємо, що Третя штурмова показала, як бійці налаштовуються на штурм у районі Авдіївки.

Раніше ми писали, що Третя штурмова показала, як знищили ворожий танк під Авдіївкою.