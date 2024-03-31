На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои — подробности

Передвижение российской техники. Иллюстративное фото: открытые источники

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Зафиксировано самое массовое применение российской техники в одном бою.

Об этом сообщил военнослужащий подразделения аэроразведки морской пехоты Украины в воскресенье, 31 марта.

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По его словам, возле села Тоненькое 30 марта состоялось сражение. Российская армия применила 36 танков и 12 БМП. Военный подчеркнул, что это самое массовое применение российской бронетехники с начала войны.

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"30.03.24 г. Авдеевка, с.Тоненькое. Запомните эту дату и область. Российская армия использовала 36 танков и 12 БМП. Это самое большое количество брони, которую использовали в одном заряде с начала войны. Выведено 12 танков и 8 БМП. Чистое безумие", — написал военный.

Напомним, что Третья штурмовая показала, как бойцы настраиваются на штурм в районе Авдеевки.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой.