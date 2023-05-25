На Банковой сделали важное заявление о контрнаступлении

Советник главы Офиса Президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, когда началось контрнаступление ВСУ. По его словам, процесс длится уже несколько дней.

Об этом сообщил Подоляк итальянскому телеканалу Rai.

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Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление уже длится несколько дней.

"Контрнаступление длится уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались. Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы будем использовать оружие, которое вы нам предоставили, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым", — сказал Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк также считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны. Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.

Также советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.