В Белгородской области хаос: власти отказались проводить выпускные экзамены и жгут документы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

В приграничной Белгородской области Российской Федерации отменили выпускные экзамены. Кроме того, в городе Шебекино заметили жгущих документы людей.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Отмена экзаменов

В Белгородской области из-за паники, связанной с деятельностью российских добровольцев, власти отказались проводить экзамен по математике, который должен был пройти сегодня, 1 июня.

Пока речь идет об отмене экзаменов в Шебекинском городском округе.

Губернатор Гладков уже заявил о том, что хочет разрешить детям из региона поступать в российские вузы без экзаменов.

Гладков отменил экзамены в Белгородской области

Сжигание документов

Кроме того, в Белгородской области начали жечь документы.

Жгущих документы людей заметили в городе Шебекино, где происходят активные военные действия российских добровольцев.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию освобождения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.