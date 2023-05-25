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Бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області

25 травня 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області
Бійці "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Про це РДК повідомив у своєму Telegram-каналі. 

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"Вкотре ми заходимо на територію Росії — з боями чи тихо, це вже неважливо. Полум'я боротьби розгорається по всій країні. Чекайте на нас і у вашому населеному пункті", — заявив один з бійців РДК.  

У добровольчому корпусі зазначили, що вирішили зробити традицією подібні ролики на території Російської Федерації.

Нагадаємо, у Бєлгородській області "Російський добровольчий корпус" "затрофеїв" БТР російської ФСБ. Окрім того, бійці взяли в полон одного російського військового.

Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментували події в Бєлгородській області. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна не має "безпосереднього стосунку" до подій в Бєлгородській області Росії, а лише спостерігає за ними та вивчає ситуацію. 

Додамо,  у зв'язку з подіями, які почались 22 травня в Бєлгородській області, українці зірвали мережу мемами про так звану "Бєлгородську Народну Республіку".

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