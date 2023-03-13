На Донбассе новые жертвы: сколько человек ранили оккупанты

Обстрел Донбасса

В результате военных действий в Донбассе 12 марта были ранены семеро гражданских, четверо из которых в Бахмуте, двое в Красногоровке и один в Константиновке. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время неизвестно.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Обстрел Донецка

В такой обстановке важно установить ответственность за происходящие преступления. Все военные преступники, независимо от стороны конфликта, должны быть наказаны.

Конфликт в Донбассе продолжается уже несколько лет, и его последствия оказываются разрушительными для мирных жителей региона. Необходимо найти политическое решение этой проблемы и прекратить насилие, чтобы обеспечить безопасность жителей и вернуть мир в этот регион.

В целом, за время войны в регионе пострадали 3 169 человек, а убиты 1 407.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Также российская детская омбудсмен Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.