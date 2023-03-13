На Донбассе новые жертвы: сколько человек ранили оккупанты
В результате военных действий в Донбассе 12 марта были ранены семеро гражданских, четверо из которых в Бахмуте, двое в Красногоровке и один в Константиновке. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время неизвестно.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
-
Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча
-
В четырех районах Киева будут отключать свет, — ДТЭК
-
В Турции жителей предупреждают о разрушительных ураганах и ливнях: чего ожидать
-
В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА
-
Аграрии не спешат покупать топливо к посевной: что произошло
-
Отряды Вагнера наступают: генерал Сырский рассказал про ситуацию в Бахмуте
-
Обстрелы Николаевской области: появились первые подробности атаки
-
Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера: что он сделал
-
Украина ждет неформальной оценки выполнения "кандидатских критериев" от Еврокомиссии в мае
-
Оккупанты обстреляли и атаковали Харьковскую область, ВСУ отразили наступление россиян
Обстрел Донецка
В такой обстановке важно установить ответственность за происходящие преступления. Все военные преступники, независимо от стороны конфликта, должны быть наказаны.
Конфликт в Донбассе продолжается уже несколько лет, и его последствия оказываются разрушительными для мирных жителей региона. Необходимо найти политическое решение этой проблемы и прекратить насилие, чтобы обеспечить безопасность жителей и вернуть мир в этот регион.
В целом, за время войны в регионе пострадали 3 169 человек, а убиты 1 407.
Напомним, по состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.
Также российская детская омбудсмен Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.