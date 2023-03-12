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Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Донбасса

12 марта 2023 09:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
оккупанты продолжают терроризировать и убивать мирное население
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки, 11 марта, российские оккупационные войска убили двух мирных жителей Донецкой области. Еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Мирные жертвы российской агрессии

За минувшие сутки на территории Донецкой области были убиты два мирных жителя. Они погибли в результате вражеских обстрелов.

Одного человека российские снаряды убили в Константиновке, еще одного — в Тоненьком.

Раненые жители Донецкой области

Кроме погибших жителей области, были обнаружены еще четверо раненых.

Общее количество жертв в Донецкой области

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области погибли 1407 мирных жителей региона.

Ранения разной степени тяжести получили 3162 человека.

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Также Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв и пострадавших в оккупированных Волновахе и Мариуполе.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Также российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

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