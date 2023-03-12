Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Донбасса

оккупанты продолжают терроризировать и убивать мирное население

За прошедшие сутки, 11 марта, российские оккупационные войска убили двух мирных жителей Донецкой области. Еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мирные жертвы российской агрессии

За минувшие сутки на территории Донецкой области были убиты два мирных жителя. Они погибли в результате вражеских обстрелов.

Одного человека российские снаряды убили в Константиновке, еще одного — в Тоненьком.

Раненые жители Донецкой области

Кроме погибших жителей области, были обнаружены еще четверо раненых.

Общее количество жертв в Донецкой области

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области погибли 1407 мирных жителей региона.

Ранения разной степени тяжести получили 3162 человека.

Также Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв и пострадавших в оккупированных Волновахе и Мариуполе.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Также российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.