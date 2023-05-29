Россияне обстреляли авиабомбами город Торецк в Донецкой области

В Донецкой области оккупанты сбросили авиабомбы на АЗС
Сегодня, 29 мая, российские войска обстреляли авиабомбами город Торецк на Донетчине. Есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Telegram.
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Как известно, оккупанты, вероятно, использовали авиабомбы ФАБ-250. Одна из них попала по местной АЗС, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме этого, ранения разной степени тяжести получили еще 8 гражданских.
Вторая авиабомба упала на административное здание. От взрыва местный житель получил телесные повреждения.
В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Окончательное количество жертв устанавливается.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный рассказал, сколько сегодня Россия запустила ракеты по Украине.
Добавим, что ВСУ уничтожили важную технику россиян. В Генштабе назвали детали атаки.