Россияне обстреляли авиабомбами город Торецк в Донецкой области

Последствия обстрелов АЗС в Торецке. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сегодня, 29 мая, российские войска обстреляли авиабомбами город Торецк на Донетчине. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Telegram.

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Как известно, оккупанты, вероятно, использовали авиабомбы ФАБ-250. Одна из них попала по местной АЗС, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме этого, ранения разной степени тяжести получили еще 8 гражданских.

Вторая авиабомба упала на административное здание. От взрыва местный житель получил телесные повреждения.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Окончательное количество жертв устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный рассказал, сколько сегодня Россия запустила ракеты по Украине.

Добавим, что ВСУ уничтожили важную технику россиян. В Генштабе назвали детали атаки.