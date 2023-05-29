ЗСУ знищили важливу техніку росіян: Генштаб назвав деталі про атаки

Український військовослужбовець під час виконання бойового завдання. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

За попередню добу, 28 травня, Збройні сили України завдали понад 20 ударів по позиціях росіян з різних видів озброєння. Окупанти втратили чимало людей та десятки військової техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах.

"Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії блискуче відпрацювали та уразили російську техніку:

три райони зосередження озброєння та військової техніки,

зенітний ракетний комплекс С-300,

зенітний ракетний комплекс Тор,

шість пунктів управління,

станцію радіоелектронної боротьби,

артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.