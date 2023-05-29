ЗСУ знищили важливу техніку росіян: Генштаб назвав деталі про атаки
За попередню добу, 28 травня, Збройні сили України завдали понад 20 ударів по позиціях росіян з різних видів озброєння. Окупанти втратили чимало людей та десятки військової техніки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Скільки разів за добу ЗСУ вдарили по позиціях росіян
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах.
"Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу", — йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії блискуче відпрацювали та уразили російську техніку:
- три райони зосередження озброєння та військової техніки,
- зенітний ракетний комплекс С-300,
- зенітний ракетний комплекс Тор,
- шість пунктів управління,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- артилерійський підрозділ на вогневій позиції,
- склад боєприпасів противника.
Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.
Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.