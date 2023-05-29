Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили важливу техніку росіян: Генштаб назвав деталі про атаки arrow

ЗСУ знищили важливу техніку росіян: Генштаб назвав деталі про атаки

29 травня 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ знищили важливу техніку росіян: Генштаб назвав деталі про атаки
Український військовослужбовець під час виконання бойового завдання. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, 28 травня, Збройні сили України завдали понад 20 ударів по позиціях росіян з різних видів озброєння. Окупанти втратили чимало людей та десятки військової техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Скільки разів за добу ЗСУ вдарили по позиціях росіян

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах. 

"Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії блискуче відпрацювали та уразили російську техніку:

  • три райони зосередження озброєння та військової техніки,
  • зенітний ракетний комплекс С-300,
  • зенітний ракетний комплекс Тор,
  • шість пунктів управління,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • артилерійський підрозділ на вогневій позиції,
  • склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB