На яких напрямках фронту ЗСУ досягли успіхів у контрнаступі: аналіз від ISW

Солдат ЗСУ стріляє. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України досягли успіхів на кількох фронтових напрямках. Зокрема бої велися мінімум на трьох ділянках.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Читайте також:

Які успіхи ЗСУ на фронті

Українські оборонні сили 19 червня відзначили успіх на трьох ділянках фронтової лінії. Інформація від російського воєнного кореспондента вказує на атаки української армії, що продовжуються, на північному заході, північному сході й південному заході від міста Бахмута. Було відзначено просування у бік Краснополівки, що знаходиться приблизно за 12 км на північний схід від Бахмута.

Тим часом заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що за останній тиждень оборонні сили змогли просунутися на 7 км Таврійським (Запорізьким) напрямком та звільнили 113 квадратних кілометрів території, включаючи 8 населених пунктів у західній частині Донецької та Запорізької областей.

За даними російських воєнних кореспондентів, українська армія атакувала на південь від Великої Новосілки у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку було опубліковано геолокаційне відео 19 червня, що підтверджує звільнення П'ятихаток, розташованого за 25 км на південний захід від Орєхова у Запорізькій області.

Британське міністерство оборони 19 червня припустило, що Росія, ймовірно, перекинула великі сили свого Дніпровського угруповання з Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки у відповідь на контрнаступні дії ЗСУ за останні 10 днів.

Нагадаємо, що 19 червня авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційним військам. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.

Додамо, що минулого тижня українські військові проводили контрнаступні дії та оборонялися. Протягом двох тижнів ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Також ми писали, що на боці України у контрнаступі зіграє ненависть усередині кремлівської еліти. Також важливими чинниками стануть небажання великої частини російських солдатів воювати.