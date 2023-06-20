В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки
За сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов", — говорится в сообщении.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, что у Украины есть успехи на фронте, а именно на Таврическом направлении. Уже можно заметить продвижение благодаря успешным штурмовым действиям.
Также мы писали, что на стороне Украины в контрнаступлении сыграет ненависть внутри кремлевской элиты. Также важными факторами станут нежелание большой части русских солдат воевать.
Добавим, что на прошлой неделе украинские военные проводили контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.