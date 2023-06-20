В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки

Украинские военные стреляют из пушки 2А36. Фото: АрмияInform

За сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удары ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, что у Украины есть успехи на фронте, а именно на Таврическом направлении. Уже можно заметить продвижение благодаря успешным штурмовым действиям.

Также мы писали, что на стороне Украины в контрнаступлении сыграет ненависть внутри кремлевской элиты. Также важными факторами станут нежелание большой части русских солдат воевать.

Добавим, что на прошлой неделе украинские военные проводили контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.