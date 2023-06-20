На каких направлениях фронта ВСУ добились успехов в контрнаступлении: анализ от ISW

Солдат ВСУ стреляет. Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины добились успехов на нескольких фронтовых направлениях. В частности, бои велись минимум на трех участках.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Какие успехи ВСУ на фронте

Украинские оборонительные силы 19 июня отметили успех на трех участках фронтовой линии. Информация от российского военного корреспондента указывает на продолжающиеся атаки украинской армии на северо-западе, северо-востоке и юго-западе от города Бахмута. Было отмечено продвижение в сторону Краснополовки, находящейся примерно в 12 км к северо-востоку от Бахмута.

Тем временем, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что за последнюю неделю оборонные силы смогли продвинуться на 7 км по Таврическому (Запорожскому) направлению и освободили 113 квадратных километров территории, включая 8 населенных пунктов в западной части Донецкой и Запорожской областей.

По данным российских военных корреспондентов, украинская армия атаковала южнее Большой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении было опубликовано геолокационное видео 19 июня, подтверждающее освобождение Пятихаток, расположенного в 25 км к юго-западу от Орехова в Запорожской области.

Британское министерство обороны 19 июня предположило, что Россия, вероятно, перебросила большие силы своей Днепровской группировки из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления в ответ на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

Напомним, что 19 июня авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.

Добавим, что на прошлой неделе украинские военные проводили контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Также мы писали, что на стороне Украины в контрнаступлении сыграет ненависть внутри кремлевской элиты. Также важными факторами станут нежелание большой части русских солдат воевать.