На яких напрямках Росія намагається прорвати оборону ЗСУ — звіт Генштабу

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Уже 773 дні триває масштабна військова агресія Росії проти України. За останню добу зафіксовано 80 військових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у п'ятницю, 5 квітня

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Ситуація на фронті

Ворожі сили здійснили 14 ракетних ударів, 107 авіаційних нальотів та 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та цивільних об’єктах. В результаті цих атак є жертви та поранені серед мирного населення, а також пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Цієї ночі російські війська знову атакували територію України, використовуючи 32 безпілотники типу "Shahed", з яких 28 було знищено українською протиповітряною обороною. Вранці ворог запустив крилаті ракети, інформація про це наразі уточнюється.

Вчора авіаційні удари були завдані по населених пунктах у різних областях України, включаючи Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Близько 110 населених пунктів потрапили під артилерійський вогонь.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною без значних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військову присутність та продовжує диверсійну діяльність, зокрема, зміцнюючи мінні поля вздовж кордону.

На Куп’янському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку українські війська відбили три атаки в районі Тернів.

На Бахмутському напрямку відбито понад 16 атак, на Авдіївському — 22 атаки, а на Новопавлівському напрямку наші сили стримували ворога, який 20 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку була одна невдала ворожа спроба атаки, а на Херсонському напрямку — 16 безуспішних спроб ворога. Українські війська продовжують активно завдавати втрат окупантам.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження ворожих сил та одному зенітно-ракетному комплексу. Ракетні війська уразили два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління, один пункт управління БпЛА, три райони зосередження озброєння та військової техніки, а також один важливий об’єкт ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 6 квітня

особового складу — близько 446 690 (+790) осіб;

танків — 7 057 (+24) одиниці;

бойових броньованих машин — 13 497 (+38) одиниць;

артилерійських систем — 11 262 (+41) одиниця;

РСЗВ — 1 032 (+3) одиниць;

засобів ППО — 749 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 895 (+48) одиниць;

крилатих ракет — 2 060 (+1) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 992 (+70) одиниці;

спеціальної техніки — 1 854 (+5) одиниць.

Втрати окупантів станом на 6 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що окупанти приховують втрати, щоб не платити компенсації.

Раніше ми писали, що Шмигаль відповів, скільки українських ТЕС за останні тижні знищила Росія.