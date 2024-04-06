На каких направлениях Россия пытается прорвать оборону ВСУ — отчет Генштаба

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Уже 773 дня идет масштабная военная агрессия России против Украины. За последние сутки зафиксировано 80 военных столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в пятницу, 5 апреля.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Вражеские силы совершили 14 ракетных ударов, 107 авиационных налетов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и гражданским объектам. В результате этих атак жертвы и раненые среди мирного населения, а также повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Этой ночью российские войска снова атаковали территорию Украины, используя 32 беспилотника типа "Shahed", из которых 28 были уничтожены украинской противовоздушной обороной. Утром враг запустил крылатые ракеты, информация об этом уточняется.

Вчера авиационные удары были нанесены по населенным пунктам в разных областях Украины, включая Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Около 110 населённых пунктов попали под артиллерийский огонь.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военное присутствие и продолжает диверсионную деятельность, в частности укрепляя минные поля вдоль границы.

На Купянском направлении враг не предпринимал наступательных действий.

На Лиманском направлении украинские войска отразили три атаки в районе Тернов.

На Бахмутском направлении отражено более 16 атак, на Авдеевском — 22 атаки, а на Новопавловском направлении наши силы сдерживали врага, 20 раз пытавшегося прорвать оборону.

На Ореховском направлении была одна неудачная попытка атаки, а на Херсонском направлении — 16 безуспешных попыток врага. Украинские войска продолжают активно наносить урон оккупантам.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения вражеских сил и одному зенитно-ракетному комплексу. Ракетные войска поразили два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления, один пункт управления БПЛА, три района сосредоточения вооружения и военной техники, а также один важный объект врага.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 6 апреля

личного состава — около 446 690 (+790) человек;

танков — 7057 (+24) единицы;

боевых бронированных машин — 13 497 (+38) единиц;

артиллерийских систем — 11 262 (+41) единица;

РСЗО — 1 032 (+3) единиц;

средств ПВО — 749 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8895 (+48) единиц;

крылатых ракет — 2060 (+1) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 992 (+70) единицы;

специальной техники — 1 854 (+5) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 6 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что оккупанты скрывают потери, чтобы не платить компенсации.

Ранее мы писали, что Шмыгаль ответил, сколько украинских ТЭС в последние недели уничтожила Россия.