В Харьковской области раздавались взрывы — захватчики попали в дом культуры

Разрушенный дом культуры в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области россияне нанесли удар по ранее поврежденному дому культуры. В общей сложности захватчики нанесли артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам в регионе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 13 апреля.

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"13 апреля 02:37 Изюмский район, село Боровая. Оккупанты ударили по ранее поврежденному дому культуры", — сообщил Синегубов.

Он добавил, что за прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелка, Землянки и другие.

Глава ОВА также добавил, что в течение суток в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 50,36 га территории. При этом они уничтожили 600 взрывоопасных предметов.

Разрушенное здание Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Дом, пострадавший от обстрела. Фото: Харьковская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские войска за прошедшие сутки 410 раз обстреляли Запорожскую область. Под вражеский огонь попало не менее восьми населенных пунктов региона.

Также враг атаковал ракетами Донбасс. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.