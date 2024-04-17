На Харківщині прикордонники спопелили техніку ворога — ефектне відео

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

У Харківській області українські прикордонники продовжують успішно знищувати позиції російського противника, використовуючи передові технології. За допомогою дронів, українські захинсники ліквідували замасковану військову техніку росіян.

Відео ліквідації ворожої техніки опублікувала Державна прикордонна служба України.

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На опублікованому відео видно, як дрони-камікадзе успішно атакують ці важливі об'єкти противника. За словами представників ДПСУ, замаскований комплекс для дистанційного мінування та електротрансформатор були точно поразені дронами.

Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський літак Мі-8 у Самарі. Ворог використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу.

Декількома днями раніше на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга".

Крім того, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.