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В Харьковской области пограничники испепелили технику врага — эффектное видео

17 апреля 2024 19:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области пограничники испепелили технику врага — эффектное видео
Уничтожение русской техники. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области украинские пограничники продолжают успешно уничтожать позицию российского противника, используя передовые технологии. С помощью дронов украинские защитники ликвидировали замаскированную военную технику россиян.

Видео ликвидации вражеской техники была опубликована Государственной пограничной службой Украины.

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На опубликованном видео видно, как дроны-камикадзе успешно атакуют эти важные объекты противника. По словам представителей ГНСУ, замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электротрансформаторы были точно поражены дронами.

 

Напомним, 17 апреля украинские военные уничтожили российский самолет Ми-8 в Самаре. Враг использовал этот вертолет для перевозки оружия и личного состава.

Несколькими днями ранее в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники , полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Кроме того, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

российские войска
пограничники
Харьковская область
оккупанты
дроны

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