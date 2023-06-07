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На Херсонщині бійці Нацгвардії евакуйовують людей: фоторепортаж

7 червня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Херсонщині бійці Нацгвардії евакуйовують людей: фоторепортаж
Евакуація людей на Херсонщині. Фото: Нацгвардія
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Херсонщині військові підрозділи Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, спільно зі службовцями ДСНС та Національної поліції, здійснюють евакуацію та надання допомоги постраждалим громадянам. Уже другий день поспіль бійці Нацгвардії працюють на рятувальних операціях, щоб допомогти людям, які опинилися у водяній пастці на підтопленій території. 

Про це повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян. 

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Бійці Нацгвардії не лише забезпечують безпеку під час евакуації, але й надають домедичну та медичну допомогу тим, хто постраждав у результаті повені. Їх професійні навички і вміння виявляються надзвичайно важливими в умовах надзвичайної ситуації, допомагаючи зберегти життя та здоров'я людей.

Гвардійці готують спорядження для порятунку людей. Фото: Нацгвардія
Гвардійці готують спорядження для порятунку людей. Фото: Нацгвардія
Постраждалій міряють тиск. Фото: Нацгвардія
Постраждалій міряють тиск. Фото: Нацгвардія
Людей переправляють на надувних човнах. Фото: Нацгвардія
Людей переправляють на надувних човнах. Фото: Нацгвардія
Місцеві не покидають своїх домашніх улюбленців. Фото: Нацгвардія
Місцеві не покидають своїх домашніх улюбленців. Фото: Нацгвардія

Зазначимо, після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Підрив дамби на Херсонщині був зроблений, аби вплинути на рух Сил оборони. Утім, росіяни не розрахували силу вибуху на Каховській ГЕС. Наталя Гуменюк детальніше розповіла про причини терористичних дій РФ.

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