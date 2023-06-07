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В Херсонской области бойцы Нацгвардии эвакуируют людей: фоторепортаж

7 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Херсонской области бойцы Нацгвардии эвакуируют людей: фоторепортаж
Эвакуация людей в Херсонской области. Фото: Нацгвардия
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Херсонской области военные подразделения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, совместно со служащими ГСЧС и Национальной полиции, осуществляют эвакуацию и оказание помощи пострадавшим гражданам. Уже второй день бойцы Нацгвардии работают на спасательных операциях, чтобы помочь людям, оказавшимся в водяной ловушке на подтопленной территории.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

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Бойцы Нацгвардии не только обеспечивают безопасность во время эвакуации, но и оказывают медицинскую и медицинскую помощь тем, кто пострадал в результате наводнения. Их профессиональные навыки и умения оказываются очень важными в условиях чрезвычайной ситуации, помогая сохранить жизнь и здоровье людей.

Гвардейцы готовят снаряжение для спасения людей. Фото: Нацгвардия
Гвардейцы готовят снаряжение для спасения людей. Фото: Нацгвардия
Пострадавшей меряют давление. Фото: Нацгвардия
Пострадавшей меряют давление. Фото: Нацгвардия
Людей переправляют на надувных лодках. Фото: Нацгвардия
Людей переправляют на надувных лодках. Фото: Нацгвардия
Местные не покидают своих домашних питомцев. Фото: Нацгвардия
Местные не покидают своих домашних питомцев. Фото: Нацгвардия

Отметим, что после подрыва плотины Каховской ГЭС часть Херсонщины затопило. В целом Одесщина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Сейчас все желающие могут поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.

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