На Херсонщині БпЛА окупантів скинув вибухівку на голову перехожого

Російський військовий запускає БпЛА. Фото: росЗМІ

У Херсонській області через російські удари загинули двоє мирних людей. Окупанти убили їх за допомогою танка і вибухівки, скинутої з БпЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

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Прокудів повідомив, що російський танк прицільно вдарив по житловому будинку у селищі Козацьке. Внаслідок атаки 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. Ще одна жінку госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

Він також додав, що 20 серпня близько 15:30 російські загарбники з безпілотного літального апарата скинули два вибухові пристрої на 33-річного чоловіка, який йшов вулицею селища Новоберислав. Перехожий загинув на місці від отриманих поранень.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.