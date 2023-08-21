В Херсонской области БпЛА оккупантов сбросил взрывчатку на голову прохожего

Российский военный запускает БПЛА. Фото: росСМИ

В Херсонской области из-за российских ударов погибли два мирных жителя. Оккупанты убили их с помощью танка и взрывчатки, сброшенной с БпЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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Прокудов сообщил, что российский танк прицельно ударил по жилому дому в поселке Казацкое. В результате атаки 60-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Еще одну женщину госпитализировали с множественными обломочными ранениями.

Он также добавил, что 20 августа около 15:30 российские захватчики с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства на 33-летнего мужчину, который шел по улице поселка Новоберислав. Прохожий погиб на месте от полученных ранений.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские кафиры ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.