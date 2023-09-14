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На Херсонщині через нічний обстріл РФ загинув 6-річний хлопчик

14 вересня 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині через нічний обстріл РФ загинув 6-річний хлопчик
Наслідки обстрілу у селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти в ніч на 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Зазначається, що під вогнем російської армії опинилося село Новодмитрівка. Снаряди влучили по приватному будинку та його території. 

обстріл Херсонщини
Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізовано його брата 13 років. Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", — додали у повідомленні.

обстріл Херсонщини
Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура
обстріл Херсонщини
Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Обстріли за минулу добу

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, армія РФ 82 рази обстріляла територію регіону, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації.

обстріл Херсонщини
Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

По Херсону окупанти випустили 12 снарядів. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення", — наголосив він.

обстріл Херсонщини
Скриншот допису

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Також 9 вересня армія РФ обстріляла Сонячне на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула людина.

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