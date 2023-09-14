На Херсонщині через нічний обстріл РФ загинув 6-річний хлопчик
Російські окупанти в ніч на 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Наслідки атаки
Зазначається, що під вогнем російської армії опинилося село Новодмитрівка. Снаряди влучили по приватному будинку та його території.
"Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізовано його брата 13 років. Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", — додали у повідомленні.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу.
Обстріли за минулу добу
За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, армія РФ 82 рази обстріляла територію регіону, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації.
По Херсону окупанти випустили 12 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення", — наголосив він.
Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Також 9 вересня армія РФ обстріляла Сонячне на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула людина.