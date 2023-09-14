На Херсонщині через нічний обстріл РФ загинув 6-річний хлопчик

Наслідки обстрілу у селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти в ніч на 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Зазначається, що під вогнем російської армії опинилося село Новодмитрівка. Снаряди влучили по приватному будинку та його території.

Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізовано його брата 13 років. Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", — додали у повідомленні.

Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Обстріли за минулу добу

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, армія РФ 82 рази обстріляла територію регіону, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації.

Наслідки обстрілу в селі Новодмитрівка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

По Херсону окупанти випустили 12 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Також 9 вересня армія РФ обстріляла Сонячне на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула людина.