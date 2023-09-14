В Херсонской области из-за ночного обстрела РФ погиб 6-летний мальчик

Последствия обстрела в селе Нововодмитровка. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты в ночь на 14 сентября обстреляли Белозерскую громаду в Херсонской области. В результате погиб 6-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Последствия атаки

Отмечается, что под огнем российской армии оказалось село Новодмитровка. Снаряды попали по частному дому и его территории.

Последствия обстрела в селе Новодмитровка. Фото: Херсонская областная прокуратура

"В результате травмы, не совместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет. Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", — добавили в сообщении.

Последствия обстрела в селе Новодмитровка. Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрела в селе Новодмитровка. Фото: Херсонская областная прокуратура

В настоящее время правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов.

Обстрелы за минувшие сутки

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, армия РФ 82 раза обстреляла территорию региона, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА, ПТРК, танков и авиации.

Последствия обстрела в селе Новодмитровка. Фото: Херсонская областная прокуратура

По Херсону оккупанты выпустили 12 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 получили ранения", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Напомним, 11 сентября российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Также 9 сентября армия РФ обстреляла Солнечное в Херсонской области. В результате обстрела погиб человек.