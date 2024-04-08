На Херсонщині лунали вибухи — внаслідок атаки дрона постраждав чоловік

Руйнування на Херсонщині внаслідок обстрілу. Фото ілюстративне: Мост

Російські загарбники атакували за допомогою дрона селище Білозерка, що в Херсонській області. Внаслідок цього нападу постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомили у Херсонській ОВА у понеділок, 8 квітня.

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У селищі Білозерка 60-річний мешканець звернувся до лікарні після того, як російські загарбники скинули на нього вибухівку за допомогою безпілотника.

Медики оцінили стан постраждалого як середньої важкості. Чоловіка госпіталізували.

На Житомирщині російські дрони атакували об'єкт інфраструктури у ніч проти 8 квітня. Через це у регіоні існує загроза забруднення повітря, в деяких закладах освіти навіть запровадили тимчасове дистанційне навчання.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.