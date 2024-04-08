В Херсонской области раздавались взрывы — в результате атаки дрона пострадал мужчина

Разрушение в Херсонской области в результате обстрела. Фото иллюстративное: Мост

Российские захватчики атаковали с помощью дрона поселок Белозерка Херсонской области. В результате этого нападения пострадал местный житель.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, 8 апреля.

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В поселке Белозерка 60-летний житель обратился в больницу после того, как российские захватчики сбросили на него взрывчатку с помощью беспилотника.

Медики оценили состояние пострадавшего как средней тяжести. Мужчину госпитализировали.

В Житомирской области российские дроны атаковали объект инфраструктуры в ночь на 8 апреля. В связи с этим в регионе существует угроза загрязнения воздуха, в некоторых учебных заведениях даже ввели временное дистанционное обучение.

Напомним, российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.