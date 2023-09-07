На Херсонщині окупанти з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку
У Херсонській області російській війська атакували з безпілотника цивільного чоловіка. Росіяни скинули вибуховий предмет на перехожого.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
РФ атакувала цивільного з БпЛА
В Одрадокамʼянці росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет. У потерпілого поранення голови та грудної клітини.
Чоловік перебуває в стані середньої тяжкості та знаходиться в лікарні.
Йому надають всю медичну допомогу.
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