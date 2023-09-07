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На Херсонщині окупанти з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку

7 вересня 2023 11:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині окупанти з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку
Безпілотник у небі. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Херсонській області російській війська атакували з безпілотника цивільного чоловіка. Росіяни скинули вибуховий предмет на перехожого. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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В Одрадокамʼянці росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет. У потерпілого поранення голови та грудної клітини.

Чоловік перебуває в стані середньої тяжкості та знаходиться в лікарні.

Йому надають всю медичну допомогу.

 

На Херсонщині окупанти з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку. Скриншот

Останні новини Херсонщини

Ворог продовжує тиснути на місцевих жителів окупованих територій. Так, в Херсонській області російські загарбники здійснюють "профілактику екстремізму" та перевіряють телефони в студентів. 

Російські окупанти обстріляли селище Сонячне, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик.

Російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель. 

 

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