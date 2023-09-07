Беспилотник в небе. Фото: google.com

В Херсонской области российские войска атаковали с беспилотника гражданского мужчину. Россияне сбросили взрывной предмет на прохожего.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Одрадокаменке россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет. У потерпевшего ранения головы и грудной клетки.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести и находится в больнице.

Ему оказывают всю медицинскую помощь.

В Херсонской области оккупанты с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку. Скриншот

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