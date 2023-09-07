В Херсонской области оккупанты с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку
В Херсонской области российские войска атаковали с беспилотника гражданского мужчину. Россияне сбросили взрывной предмет на прохожего.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
РФ атаковала гражданского с БпЛА
В Одрадокаменке россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет. У потерпевшего ранения головы и грудной клетки.
Мужчина находится в состоянии средней тяжести и находится в больнице.
Ему оказывают всю медицинскую помощь.
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