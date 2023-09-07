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В Херсонской области оккупанты с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку

7 сентября 2023 11:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсонской области оккупанты с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку
Беспилотник в небе. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Херсонской области российские войска атаковали с беспилотника гражданского мужчину. Россияне сбросили взрывной предмет на прохожего. 

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Одрадокаменке россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет. У потерпевшего ранения головы и грудной клетки.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести и находится в больнице.

Ему оказывают всю медицинскую помощь.

 

В Херсонской области оккупанты с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку. Скриншот

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Враг продолжает давить на местных жителей оккупированных территорий. Так, в Херсонской области российские захватчики осуществляют "профилактику экстремизма" и проверяют телефоны у студентов.

Российские оккупанты обстреляли поселок Солнечный, что на Херсонщине. В результате пострадал 11-летний мальчик.

Российские террористы обстреляли Херсонскую область . В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

 

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