На Київщині через ракетну атаку РФ пошкоджено будинки, є постраждалі

Наслідки російської атаки. Фото: Андрій Нєбитов

На Київщині через ракетний удар російських окупантів пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Наразі на місці влучання працюють поліцейські, лікарі та рятувальники.

Постраждалі будинки на Київщині. Фото: Андрій Нєбитов

"Закликаю усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях!", — наголосив Нєбитов.

Що відомо про ракетну атаку 16 червня

Близько 11:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу.

Відомо, що на Київщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Також спрацювала і протиповітряна оборона на підступах до столиці.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі Києва.

Пізніше він додав, що гучні вибухи в цьому районі було чути через роботу ППО поруч зі столицею.

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам — силам ППО!", — написав міський голова столиці.

Нагадаємо, вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.