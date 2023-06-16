На Київщині через ракетну атаку РФ пошкоджено будинки, є постраждалі
На Київщині через ракетний удар російських окупантів пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих.
Про це повідомив очільник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Наразі на місці влучання працюють поліцейські, лікарі та рятувальники.
"Закликаю усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях!", — наголосив Нєбитов.
Що відомо про ракетну атаку 16 червня
Близько 11:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу.
Відомо, що на Київщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Також спрацювала і протиповітряна оборона на підступах до столиці.
Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі Києва.
Пізніше він додав, що гучні вибухи в цьому районі було чути через роботу ППО поруч зі столицею.
"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам — силам ППО!", — написав міський голова столиці.
Нагадаємо, вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.