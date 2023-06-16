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На Київщині через ракетну атаку РФ пошкоджено будинки, є постраждалі

16 червня 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині через ракетну атаку РФ пошкоджено будинки, є постраждалі
Наслідки російської атаки. Фото: Андрій Нєбитов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині через ракетний удар російських окупантів пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих. 

Про це повідомив очільник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Постраждалі будинки на Київщині. Фото: Андрій Нєбитов

"Закликаю усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях!", — наголосив Нєбитов.

Що відомо про ракетну атаку 16 червня

Близько 11:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу. 

Відомо, що на Київщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Також спрацювала і протиповітряна оборона на підступах до столиці. 

Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі Києва.

Пізніше він додав, що гучні вибухи в цьому районі було чути через роботу ППО поруч зі столицею. 

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам — силам ППО!", — написав міський голова столиці.

Нагадаємо, вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.

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