В Киевской области из-за ракетной атаки РФ повреждены дома, есть пострадавшие

Последствия российской атаки. Фото: Андрей Небитов

В Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Сейчас на месте попадания работают полицейские, врачи и спасатели.

Пострадавшие дома в Киевской области. Фото: Андрей Небитов

"Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях!", — подчеркнул Небитов.

Что известно о ракетной атаке 16 июня

Около 11:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о возможности ракетных обстрелов.

Известно, что в Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Также сработала и противовоздушная оборона на подступах к столице.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева.

Позже он добавил, что громкие взрывы в этом районе были слышны из-за работы ПВО рядом со столицей.

"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам — силам ПВО!", — написал городской голова столицы.

Напомним, впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.