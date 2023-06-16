В Киевской области из-за ракетной атаки РФ повреждены дома, есть пострадавшие
В Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Сейчас на месте попадания работают полицейские, врачи и спасатели.
"Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях!", — подчеркнул Небитов.
Что известно о ракетной атаке 16 июня
Около 11:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о возможности ракетных обстрелов.
Известно, что в Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Также сработала и противовоздушная оборона на подступах к столице.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева.
Позже он добавил, что громкие взрывы в этом районе были слышны из-за работы ПВО рядом со столицей.
"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам — силам ПВО!", — написал городской голова столицы.
Напомним, впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.